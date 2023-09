Capello | «L’Italia non è abituata a un calcio veloce e fisico»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 12 settembre 2023) Le parole di Fabiosui problemi dell’Itali: «Non siamo più abituati ad un, si è visto con la Macedonia» Fabio, ex allenatore, giocatore azzurro e oggi opinionista tv, ha parlato di problemi della Nazionale con La Gazzetta dello Sport: «La verità è che non siamo più abituati a un: il pressing della Macedonia ci ha messo alle corde. Abbiamo poca velocità di esecuzione e pensiero, figlia di un campionato migliorato soltanto grazie agli stranieri. Abbiamo vinto l’Europeo solo due anni fa, ma non abbiamo dominato: siamo stati bravi a restare sempre in partita».