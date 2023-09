Caos concorso specializzazione | in 48 ore oltre 4 200 firme di giovani medici

(Di martedì 12 settembre 2023) Roma, 12 set. (Adnkronos Salute) -2023, raccolte in 48 ore4.200diconcorrenti. Lo annunciano "con soddisfazione" le sigle Anaao, Als e Gmi, chiedendo formalmente, forti di questi numeri, un incontro con il ministero dell'Università e ricerca "per la risoluzione dei problemi e la riforma della formazione medica. Siamo pronti a scendere in piazza". "Tale tsunami di supporto certifica in maniera chiara e netta - sottolineano i rappresentanti di Anaao, Als e Gm - l'opportunità e l'urgenza delle proposte inviate formalmente al ministro Bernini e ai funzionari del Mur e al presidente dell'Osservatorio nazionale della formazione medica, Eugenio Gaudio. In un momento ...

"E' davvero un orgoglio essere qui oggi a premiare i vincitori di questo straordinario, ... Zavattoni (Cgil): Altro inizio nel, mancano insegnanti e personale ATA"... Ciserano - Piacenza 2 ...Raccolte 4.200 firme di giovani medici concorrenti deldi specializzazione 2023 in 48ore a sostengo della battaglia portata avanti dai ... per uscire dalspecializzazioni e arrivare a una ......bandire un nuovosenza aver prima stabilizzato i precari storici; ormai siamo diventati i capri espiatori di questi sistemi fallati . Come volevasi dimostrare anche quest'anno c'ènelle ...Abbiamo accelerato le pratiche e i tempi" ha affermato Valditara (qui abbiamo parlato delsupplenze causa flop dell'algoritmo ). Ildocenti straordinario ter 2023, annunciato lo scorso ...

Caos Concorso Specializzazione 2023: giovani medici pronti a ... .:Anaao - Assomed:.

Caos al concorso per educatori di asili nido "Limiti su età e titoli ... LA NAZIONE

Pubblicazione di un calendario dettagliato degli scaglioni straordinari del concorso di specializzazione 2023, in numero non inferiore a 6. Pubblicazione degli annuali questionari di valutazione delle ...Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il bando di concorso per oltre 30 mila posizioni come docenti comuni e di sostegno: ecco quali sono i requisiti e come si articolano prove scritte e orali ...Scuola, arriva il concorso per docenti delle scuole superiori. Autorizzato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad avviare le procedure per indire un concorso straordinario per assumere docenti ...