Cancello ed Arnone | parte per la prima volta il servizio di ritiro e smaltimento degli pneumatici abbandonati

(Di martedì 12 settembre 2023)ed. Nuovoattivato dal Comune: per la, infatti è in funzione ilusati fuori uso. «Invitiamo tutti i cittadini a segnalare la presenzalungo le strade e nei fossati del paese ai vigili urbani e al Comune indicando il luogo preciso dove sono stati depositati. Con il sindaco Raffaele Ambrosca abbiamo incaricato una società che si occuperà della raccolta e dello smaltimenti di tali rifiuti. Si tratta di una novità assoluta pered, dal momento che maid’oggi era stata fatta un’attività del genere in maniera specifica. Confidiamo nella ...

ed. La mensa scolastica partirà già il 18 settembre. Il sindaco Ambrosca e la consigliera Caimano: un servizio utile alle famiglie. Artestate. Concerto di Nino Buonocore domani sera ...Finora l'insuperabile è Francesco di Pasquale, 65 anni, geometra in pensione, di, in provincia di Caserta, storico militante del Movimento Sociale Italiano, ex sindaco della città, ...Erano stati esplusi a marzo del 2019, con accompagnamento alla frontiera, i due cittadini albanesi sorpresi dai carabinieri, nella tarda serata di ieri, per le vie di, nel casertano. I due sono stati fermati per un controllo a bordo di un'autovettura, una Fiat Punto di colore grigio, risultata, poi, rubata lo scorso 15 maggio nel napoletano. I due ...0 Sono stati fermati per un controllo mentre a bordo dell'autovettura in uso si aggiravano, nella tarda serata di ieri, per le vie died, in provincia di Caserta, due albanesi che, immediatamente identificati dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Casal di Principe, sono risultati ...

CANCELLO ARNONE, PARTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE ... Appia Polis

Cancello ed Arnone, mini - olimpiadi: Di Vuolo si gode il successo - Napoli Village - Quotidiano di Napoli Village - Quotidiano di informazioni Online

Integrazione e divertimento grazie allo sport: sono state un successo le mini-olimpiadi organizzate dalla Pro Loco di Cancello ed Arnone guidata da Federico Conte in collaborazione con l’amministraz..Vendo meravigliosa Ducati Panigale V4 S del 2022, con 7.000 km. Tagliando appena fatto, pneumatici Pirelli Rosso Corsa IV nuovi (100%), scarico akrapovic completo e tutta una serie di accessori, fra ...12:28:53 CANCELLO ED ARNONE. Integrazione e divertimento grazie allo sport: sono state un successo le mini-olimpiadi organizzate dalla Pro Loco di Cancello ed Arnone guidata da Federico Conte in colla ...