Campari | Kunze - Concewitz lascerà incarico Ceo | Fantacchiotti successore

(Di martedì 12 settembre 2023) Dopo 18 anni in Campari, di cui 16 come Ceo, Bobla guida del gruppo con l'assemblea degli azionisti in agenda l'11 aprile 2024. La successione è già pianificata: il capo ...

Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a - 4,89%, in scia all'annuncio del ritiro del suo Ceo storico Bob- Concewitz . In rosso Iveco , che ...In coda tonfo per( - 4,8%, ma cedeva oltre 5 punti), che ha accusato l'annuncio dell'uscita del Ceo Bob- Concewitz dal prossimo aprile. Il petrolio e' in rialzo, in attesa dei dati ...Una carriera tutta inBob- Concewitz , di cittadinanza austriaca, nasce a Istanbul nel 1967. Il suo percorso è improntato sin da subito da studi di stampo fortemente internazionale: ...Deciso l'impatto in Borsa dell'addio di- Concewitz: il titoloperde il 4,47% intorno alle 12.40, a 11,33 euro per azione. Un tonfo che non è stato frenato dalla successione morbida: "...