Camilla | suocera pessima | Kate disperata non ce la fa più

(Di martedì 12 settembre 2023)Middelton esembrano sia ai ferri corti.non brilla per il buon carattere e questo si nota dagli attriti che crea a corte. Dopo Megan sembra che anche pernon siano pochi i problemi con gli altri inquilini della Corte. Probabilmente la corona da regina ha dato un po’ alla testa a, che, stando alle indiscrezioni che arrivano dal Regno Unito, continuerebbe a creare attriti senza mai legare con nessuno. Trovare due donne, di potere, che vadano d’accordo l’una con l’altra sembra quasi impossibile. Non è facile nemmeno quando di mezzo non c’è la corona del regno, figurati in questo caso.vuole essere una prima donna, vuole avere la meglio su qualsiasi persona entra a palazzo, dimostrando la sua supremazia. Che poi ...

... un colore molto apprezzato dal sovrano e da sua moglie. Vedi di più William e Kate, il ... oppure la giacca sfoggiata a Wimbledon che sembrava "rubata" dal guardaroba della. Ci sono ...... se sua, troppo giovane e inesperta, ha perso la battaglia contro la più astuta rivale, con lei sarà tutto diverso. Kate non è un'ingenua, non avrebbe intenzione di cedere e può ...La spilla celtica In quanto regina consorte,ha libero accesso ai gioielli della. E molte occasioni per sfoggiarli. Durante il suo viaggio in Irlanda del Nord con il marito, re Carlo ...

“Non sono Diana”. Ancora scintille tra Kate Middleton e la Regina ... ilGiornale.it

La principessa del Galles e la regina Camilla sarebbero sul piede di guerra e secondo i tabloid Re Carlo III sarebbe addolorato da questa nuova faida ...Ogni gioiello ha una storia da raccontare. Quella di Elisabetta II, regina da record scomparsa un anno fa. Il suo tesoro "vive" indosso alle donne ...