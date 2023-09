Cambiamento climatico | l’alta montagna soffre di più del riscaldamento globale

Leggi su iodonna

(Di martedì 12 settembre 2023) Hanno messo centinaia di sensori per misurare la temperatura del suolo vicino ai ghiacciai in tutti i continenti, e il risultato è sempre lo stesso: dalle Alpi alle Ande, il terreno in prossimità dei ghiacciai si riscalda molto più velocemente che altrove. Ilè rapido. Lo spiega un articolo appena pubblicato su Nature Communications che porta i risultati della ricerca Ice Communities, coordinata dall’università Statale di Milano e dall’Istituto di Geoscienze e Georisorse del Cnr di Pisa, in collaborazione con il MUSE-Museo delle Scienze di Trento e la University of Texas di Austin. Il ghiacciaio dei Forni, nel gruppo dell’Ortles-Cevedale. L’effetto delsi fa sentire. Leggi anche › Il lavoro di domani è ...