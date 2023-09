Calzolaio del GF svela un dettaglio del contratto | “Non si può dire”

Leggi su biccy

(Di martedì 12 settembre 2023) Poco prima della chiusura dellatta notturna del Grande Fratello (che quest’anno ha cambiato orari), Lorenzo Remotti ha chiesto agli altri coinquilini del tugurio se hanno fatto i provini del GF o se sono stati cercati e l’unica a rispondergli è stata Anita Olivieri, che ha fatto intendere di essere stata contattata. Il37enne ha poi rivelato che peri gieffini non possono rivelare a nessuno della loro partecipazione al reality e che per questo lui a parenti, amici e clienti aveva inventato che sarebbe partito per un viaggio di lavoro all’estero. Le confessioni deldel Grande Fratello. “Visto che c’è scritto che non deviche partecipi. Quindi è rischioso dirlo anche in famiglia. Perché lo dici alla sorella che poi lo dice all’amica e dopo lo sanno tutti. Allora ...