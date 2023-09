Calenda | “A Caivano e Ponticelli pugno duro e accudimento”

'È una scelta di coraggio', ha sottolineato, 'perché lasciano un partito più grande per ... Paura nella notte nel Parco Verde di, in provincia di Napoli, per un raid della camorra con ...News correlate Una battuta d'arresto per l'Italia, spari dopo Meloni. Genova,molla Bucci A Parma il Festival di Open, una testata on line fatta dalla redazione più... Il titolo è 'Le ...Domanivedrà Schlein per la proposta sulla Sanità : "Le funzioni principali dello Stato ... Se non ristrutturi la presenza dello Stato il giorno dopo riesplode tutto, s'è visto a. Oggi ...Lo scrive su Twitter Carlo, segretario di Azione.

Caivano: Calenda, 'serve rafforzare forze dell'ordine e istituire aree di crisi' La Gazzetta del Mezzogiorno

Caivano: Calenda, ‘serve rafforzare forze dell’ordine e istituire aree di crisi’ La Ragione

La Commissione europea ha tagliato le stime di crescita del Pil italiano per quest'anno e l'anno prossimo. Le nuove previsioni indicano una crescita dello 0,9 per cento per il 2023 e dello 0,8 per cen ...A Caivano, a Ponticelli "e nei quartieri difficili del Mezzogiorno occorre: rafforzare la presenza stabile delle Forze dell'ordine, e ...Calenda, che ha parole di rispetto per Bucci ... Se non ristrutturi la presenza dello Stato il giorno dopo riesplode tutto, s’è visto a Caivano. Oggi siamo alla politica basata su dichiarazioni e ...