Calciomercato | Verratti arriva in Qatar | “Non vedo l’ora di iniziare”

(Di martedì 12 settembre 2023) Marcoè pronto ala nuova avventura con l’Al-Arabi, in. “Sono molto felice, nondiquesta stagione. Speriamo di far bene, nondi scoprire tutto: lo stadio, i tifosi, la società, i compagni, l’allenatore”.in giornata svolgerà le visite mediche prima di aggregarsi al gruppo. SportFace.

1 Marcoha ufficialmente lasciato il Paris Saint Germain andando a firmare in Qatar con l'Al Arabi . Al suo arrivo nel paese ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Alkass Tv Sport . 'Sono molto felice ...Cristante, Barella e Tonali sono cursori e forti fisicamente, ma non hanno senso della regìa, quella che manca e che cone Jorginho si poteva esprimere ad alti livelli. In più, spesso sono ...Commenta per primo Marcoha detto sì all'Al - Arabi, club qatariota che per convincerlo ha messo sul piatto una super offerta: l'ingaggio, secondo alcune indiscrezioni, sarà di più del doppio degli attuali 14 milioni ...

Al Arabi, è fatta per Verratti: manca solo l'ufficialità Sky Sport

Non aveva risposto alla convocazione di Spalletti perché non in forma, intanto il centrocampista vola a Doha per la sua nuova avventura.Marco Verratti ha ufficialmente lasciato il Paris Saint Germain andando a firmare in Qatar con l'Al Arabi. Al suo arrivo nel paese ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Alkass Tv Sport. “Sono molto fe ...