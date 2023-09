Calciomercato Milan – Moncada individua il vero erede di Cafu | le news

Calciomercato Milan, colpo immediato: assalto in Serie A MilanWeb.it

Mourinho, dopo averne testato la tenuta negli ultimi minuti contro il Milan, spera che la serie si allunghi con la Roma. In fondo l’Empoli, il prossimo avversario, a Lukaku porta fortuna: due reti e ...La prima cosa da capire è la gravità del momento. N on possiamo restare fuori anche dagli Europei. Impossibilissimo, direbbe Matarrese. Vero, lo dicevamo anche prima del Mondiale in Qatar e sappiamo ...