Calciomercato Hellas Verona | ufficiale l’acquisto di Cruz

(Di martedì 12 settembre 2023) Il mondo delle trattative non va mai davvero in vacanza. A mercato estivo chiuso, ilufficializzaa parametro zero dello svincolato Juan Manuel. Si tratta di più di un semplice attaccante proveniente dall’Argentina. Di fatto, il classe 1999 porta addosso il peso del padre, anch’esso vecchia conoscenza della Serie A. Il neo-innesto della formazione del tecnico Marco Baroni è il figlio del talentuosissimo Julio, bomber d’area di rigore che tra il 2000 e il 2010 ha vestito le maglie di Bologna, Inter e Lazio. Le pagine più felici dell’esperienza italiana dell’ormai ex calciatore argentino, però, riportano ai colori nerazzurri. In quel di Milano il numero 9 ha collezionato quattro Scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane. Per Juan Manuel, ora, potrebbero aprirsi le porte di una ...

L'argentino, classe 1999, ha firmato fino al 2027 con l'Hellas Verona - Un rinforzo per il Verona di mister Baroni e si tratta di un figlio d'arte con un nome importante. Il club veneto, infatti, ha reso noto di "aver acquisito le prestazioni sportive dell'attaccante Juan Manuel Cruz, figlio dell'ex attaccante Julio. L'Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive dell'attaccante Juan Manuel Cruz, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2027. Nato a Buenos Aires il

