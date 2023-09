Calciomercato | allarme Atalanta e Roma | sirene dalla Turchia per Pasalic e Celik

(Di martedì 12 settembre 2023) Mentre la finestra estiva di scambi in Italia si è chiusa lo scorso 1 settembre, in altri Paesi europei continua ancora ad essere attiva. Si accende così un doppiorelativo alperper. I due giocatori non occupano attualmente un ruolo primario all’interno delle rispettive rose, così alcuni club starebbero riflettendo in merito ad un possibile affondo. Ilinchiuderà i battenti il prossimo 15 settembre. Le varie società riflettono così sugli ultimi movimenti in entrata da apportare per rinforzare le rose, volgendo lo sguardo alla Serie A. Nel mirino sarebbero finiti Mario...

Dopo lo spavento per la sostituzione, avvenuta nel corso di Francia - Irlanda, l'è ... Theo Hernandez (LaPresse) -.itAllenamenti ai quali non ha preso parte Theo Hernandez: né ...C'è stato un piccolo campanello d'partito dalla Francia negli scorsi giorni, ma diciamo che l'è rientrato al 100%, si era parlato di un problema anche per Mike Maignan che, non aveva ...Theo Hernandez (LaPresse) -.itIl riferimento è a Giroud costretto a lasciare il ... Maignan e Theo Hernandez hanno saltato l'allenamento di sabato facendo scattare l'in vista del ...... una società simbolo di questo sport: vederla scomparire così, deve essere un campanello d'. ... Area Comunicazione Napoli Futsal Tutte le news sulNapoli e sul Napoli CalcioNapoli24.

Allarme dalla Turchia per i fantallenatori: Pasalic e non solo nel mirino FantaMaster

Milan, è allarme difesa: si ferma Kalulu | Serie A Calciomercato.com

Ci sono delle novità sul futuro del tecnico che è ad un passo dall’esonero: in società già gira il nome del nuovo allenatore, ecco tutti i dettagli. Sorpresa assoluta per la storica piazza italiana ch ...Pasalic e Celik calciomercato - Allarme dalla Turchia per i fantallenatori: due calciatori possono lasciare da subito la Serie A ...Blog Calciomercato.com: Il Milan di Stefano Pioli è alle prese con un nuovo problema di natura fisica. Dopo Giroud e Theo, un altro francese: Pierre Kalulu. Il ...