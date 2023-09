Calcio | Euro 2024; doppietta e assist | super Lukaku con il Belgio

(Di martedì 12 settembre 2023) Prestazioneper Romelu, partito nuovamente titolare nella partita delgiocata questa sera contro l'Estonia, valida per la qualificazione ai prossimipei. Un'ora di match per l'...

Protagonista del match con tanto di legno colpito, Locatelli commenta così il successo che rilancia l'Italia nella corsa verso2024: "Avevamo un solo risultato, siamo riusciti a vincere con una ......selezione che si prende il secondo posto nella classifica del girone di qualificazione a2024. ...scoppiettante nei primi trenta minuti, con Davide Frattesi mattatore grazie alla sua ...Prestazione super per Romelu Lukaku, partito nuovamente titolare nella partita del Belgio giocata questa sera contro l'Estonia, valida per la qualificazione ai prossimi Europei. Un'ora di match per l'...Nelle qualificazioni ad2024 protagonisti due attaccanti della Serie A con la doppietta di Lukaku nel 5 - 0 all'Estonia, condito da Vertonghen , Trossard e dalla firma finale del fantasista dell'...

Qualificazioni Euro 2024, Italia-Ucraina 2-1: Frattesi trascina Spalletti al primo successo - Sportmediaset Sport Mediaset

Euro 2024: prima gioia di Spalletti, con Frattesi l'Italia scaccia la paura Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Prestazione super per Romelu Lukaku, partito nuovamente titolare nella partita del Belgio giocata questa sera contro ...Ecco il succo: la partita di calcio tra Italia e Ucraina, valida per le qualificazioni all'Europeo del 2024, si è svolta a San Siro. Sono stati venduti 58.386 biglietti per la gara. L'Ucraina ha ...