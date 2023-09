Calcio | Verratti a Doha per le visite mediche

(Di martedì 12 settembre 2023) Marcoè arrivato a, in Qatar, dove oggi dovrà sottoporsi alleprima di firmare con il club Al - Arabi. Pilastro del PSG e della nazionale azzurra per molti anni,, ...

Marcoè arrivato a Doha, in Qatar, dove oggi dovrà sottoporsi alle visite mediche prima di firmare con il club Al - Arabi. Pilastro del PSG e della nazionale azzurra per molti anni,, 30 anni, quest'estate è stato inserito nella lista dei cedibili dal club parigino. Secondo le immagini pubblicate dai media locali,è arrivato a Doha ieri sera. "Sono molto felice e ..."Sono molto felice, non vedo l'ora di iniziare questa stagione e di conoscere tutto: lo stadio, i tifosi, la società, i compagni, l'allenatore", le parole di. - foto LivePhotoSport - . ari/...in giornata svolgerà le visite mediche prima di aggregarsi al gruppo.A volte un colpo di punta è meglio di undi collo stilisticamente perfetto. Soprattutto se ... ma non hanno senso della regìa, quella che manca e che cone Jorginho si poteva esprimere ...

La storia d'amore tra Marco Verratti e il Paris Saint-Germain è ai titoli finali. Dopo 11 anni e 30 titoli conquistati , il centrocampista pescarese comincerà una nuova stagione della sua carriera: ...Marco Verratti, nuovo centrocampista dell’Al-Arabi, ha parlato ad Alkass TV Sport della sua avventura in Qatar. PAROLE – «Sono molto felice e non vedo l’ora di cominciare questa stagione – ha detto il ...Leonardo Bonucci, attualmente tesserato dell'Union Berlino, ha deciso di agire per vie legali contro la sua ex squadra, la Juventus. La decisione, che rappresenta un'ennesima tegola per ...