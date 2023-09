Calcio | Verratti a Doha per firma con l' Al Arabi | ' sono molto felice | non vedo ora di cominciare'

A volte un colpo di punta è meglio di undi collo stilisticamente perfetto. Soprattutto se ... ma non hanno senso della regìa, quella che manca e che cone Jorginho si poteva esprimere ......e Bonucci ("mi hanno detto di essere pronti a darci una mano"), partiti per altri lidi, ...sembra spuntare lo Spalletti battagliero di cui c'è bisogno in queste ore delicatissime per il...In più non si è accorto che, nelcontemporaneo, un portiere che non sa giocare con i piedi ... Hakimi, Paredes e, e chissà se Skriniar farà la stessa fine. Luciano Spalletti, inizio - ...

Doha, 12 set. – (Adnkronos) – Marco Verratti si trova in Qatar, dove nelle prossime ore sosterrà le visite mediche di rito con l’Al Arabi prima della firma sul ricco contratto con la società di Doha. ..."Sono molto felice e non vedo l'ora di cominciare questa stagione. Spero che potremo disputare una buona stagione, c'è tanta voglia.