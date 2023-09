Calcio | Spagna Bacio Hermoso | Rubiales convocato dal tribunale nazionale

Infatti, il Tribunale Nazionale diha chiamato a testimoniare l'ormai ex presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales . Dopo aver avviato il procedimento di raccolta e analisi dei ...L'ex presidente federale intanto si difende: "Nessuna aggressione" MADRID () - Il Tribunale Nazionale diha chiamato a testimoniare l'ormai ex presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales. Dopo aver avviato il procedimento di raccolta e analisi dei video relativi al 'bacio rubato' alla ...e Cipro si sfideranno nel match valido per la quinta giornata delle qualificazioni agli Europei 2024.che vuole blindare il secondo posto nel girone dietro alla Scozia a punteggio pieno. Al momento la squadra di De la Fuente ha 6 punti nelle tre partite giocate, nove in meno della Scozia che ...Ma non siamo nell'élite: Francia, Inghilterra, lache nei club gioca lo stessotecnico, sono decisamente superiori. Servirà la sana follia di Spalletti, la 'follia d'artista' che lui ...

Spagna, Fabian Ruiz: "Non so perchè Luis Enrique non mi abbia più chiamato dopo gli Europei" TUTTO mercato WEB

Spagna-Cipro, le probabili formazioni Sportal

L'ex presidente federale intanto si difende: "Nessuna aggressione" MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Il Tribunale Nazionale di Spagna ha chiamato a testimoniare l'ormai ex presidente della Federcalcio ...L'ex presidente della federazione calcistica spagnola Luis Rubiales è stato convocato a testimoniare davanti a un giudice spagnolo per ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 set - I diritti di trasmissione televisiva in diretta della Ligue 1 per il periodo 2024-2029 sono stati ...