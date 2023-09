Calcio | Qualificazioni Euro 2024 | Haaland batte Kvaratskhelia | Spagna a valanga su Cipro Caos in Romania-Kosovo

(Di martedì 12 settembre 2023) Nella serata di oggi, martedì 12 settembre, si son giocate ben nove partite (contando anche l’incontro vinto dall’Italia con l’Ucraina) valide per leaglipei del. Tantissime emozioni dunque sui diversi campi sparsi in giro per l’pa: sfide avvincenti e ricche di gol hanno allietato la serata dei tanti appassionati di questo sport. Ma ecco di seguito i racconti dei vari match che si son disputati a partire dalle 20.45: impegnate le Nazionali dei gironi A, C, F e I.: I MATCH ODIERNI Partiamo subito dal Gruppo A di questee prendiamo in esame la sfida tra la Norvegia die la Georgia di. Il match è terminato con il risultato di 2-1 ...

ROMA - Le partite delleai prossimi Europei mettono in vetrina il centravanti della Roma che vive una serata eccellente. Prestazione da applausi per Romelu Lukaku , ma anche gli altri calciatori impegnati nel ...Nellead Euro 2024 protagonisti due attaccanti della Serie A con la doppietta di Lukaku nel 5 - 0 all'Estonia, condito da Vertonghen , Trossard e dalla firma finale del fantasista dell'...L'Italia batte l'Ucraina per 2 - 1 a Milano nel match valido per lea Euro 2024 e il ct Luciano Spalletti centra la prima vittoria alla guida della ...stasera ha giocato un buoned ...La Nazionale maschile diha battuto 2 - 1 l'Ucraina nelleagli Europei del prossimo anno. I gol della partita, giocata al Meazza ...

Qualificazioni Europei 2024: la situazione del girone dell’Italia, il regolamento, classifica e gare Corriere della Sera

Qualificazioni Euro 2024 - Macedonia del Nord-Italia 1-1, 5 verità: siamo questi, da Zaccagni e Zaniolo serve di più Eurosport IT

L’Italia brinda al secondo posto nel girone C delle qualificazioni e Euro 2024 dopo la vittoria sull’Ucraina ma non riesce a scrollarsi di dosso la Macedonia del Nord che le resta accanto a quota 7 ...Altra magistrale vittoria per la Spagna che annienta Cipro con un punteggio di 6-0, nelle qualificazioni ad Euro 2024 ... con Manev che segna di testa su calcio d'angolo. La Macedonia del Nord sale a ...Calcio femminile UEFA Women's EURO Qualificazioni Europee Femminili UEFA Women's Nations League Finalissima Femminile Mondiali Femminili FIFA UEFA Women's Champions League Europeo U19 Femminile Under ...