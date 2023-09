Calcio | qual Europei U21 | Turchia-Italia 0-2**

(Di martedì 12 settembre 2023) Roma, 12 set. (Adnkronos) - Successo importante per l'Under 21 di Nunziata che vince in trasferta contro la. Nella seconda gara diificazione agliUnder 21, gli azzurrini si sono imposti 2-0 grazie alle reti di Miretti al 48' e di Nasti al 79'.

Per l'Italia del calcio a 5, la nazionale azzurra di Massimiliano Bellarte, è arrivato il momento di tornare in campo per un obiettivo importante, se non il più importante: iniziare la seconda e - ci ...Nell'ambito del nostro approfondimento a puntate sull'andamento della rinascita del calcio in Sicilia, abbiamo sentito anche l'amministratore delegato nonché vicepresidente del Catania, Vincenzo Grell ...Il Genoa lancia un bond da 5 milioni di euro per realizzare il nuovo centro sportivo per il settore giovanile e femminile alla Badia di Sant'Andrea agli Erzelli, una antica dimora acquistata nei mesi ...