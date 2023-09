Calcio | Pereyra ' Tentato dalle coppe europee | ma a Udine mi sento a casa'

si è allenato da sole in questo periodo, ma assicura di stare "bene fisicamente" e di considerare "l'Udinese è forte. La gente deve avere pazienza, perché ci sono tanti giovani che arrivano ...Ringrazio la gente che mi dà tanto affetto " conclude" Dico loro di avere un po' di pazienza, perché la squadra c'è. Ora tocca a noi iniziare a vincere qualche partita, per la classifica e ...ha poi concluso: 'Sono disponibile a giocare dappertutto, sulla fascia, in mezzo o in attacco. Sono sicuro che non solo Lovric, Samardzic e Bijol possano esplodere, ma anche tanti altri. ...Ultime notizie calciomercato Serie A - Adesso è ufficiale, il ritorno di Robertoall' Udinese . Il club di Udine l'ha annunciato con questo comunicato: Ospite della trasmissione di TV12 , il Tucu afferma di aver provato al suo ritorno "una sensazione fantastica. Mi hanno ...

Calcio: Udinese, ufficiale il ritorno di Pereyra La Gazzetta del Mezzogiorno

PEREYRA A UDINE: "DI NUOVO A CASA" - Sportmediaset Sport Mediaset

L'argentino ha firmato di nuovo con i friulani: 'Non ho mai pensato ai soldi' UDINE (ITALPRESS) - 'Ritrovare tutti è stata una sensazione ...Il classe 1991 è arrivato in Italia nell'estate del 2011 dal River Plate e in totale ha collezionato, tra Udinese e Juventus, 224 presenze, 25 gol e 34 assist in Serie A. Nella scorsa stagione ha ...Calcio ora per ora Roberto Pereyra, nuovo acquisto dell'Udinese, che lo aveva salutato Roberto Pereyra, nuovo acquisto dell'Udinese, che lo aveva salutato al termine del suo contratto, si è accordato ...