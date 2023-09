Calcio | Nazionale | Tonali indisponibile per il match con l' Ucraina

(Di martedì 12 settembre 2023) Milano, 12 set. - (Adnkronos) - Sandronon sarà a disposizione del ct Luciano Spalletti per la sfida di stasera degli azzurri contro l', in programma stasera allo stadio 'Meazza' di Milano e valida per le qualificazioni a Euro 2024. Il 23enne centrocampista del Newcastle andrà in tribuna per un problema muscolare.

Vediamo nel dettaglio come ladi Spalletti può centrare la qualificazione, direttamente o tramite gli spareggi LA CLASSIFICA DEL GIRONE C Inghilterra 13 punti in 5 gare Ucraina 7 punti in ...Senza dimenticare Jacopo Leandri, già tecnico dellafemminile Under 17, e Matteo Cioffi, docente di Psicologia del Settore Tecnico. Per loro a Coverciano è prevista anche un'attività per il ......momento il rapporto con la tifoseria si è incrinato tanto da essere accolto nella Scala del... quindi una parte dello stadio si darà da fare per danneggiare la. Tranne questo tutto ...

Milano, 12 set. – (Adnkronos) – Sandro Tonali non sarà a disposizione del ct Luciano Spalletti per la sfida di stasera degli azzurri contro l’Ucraina, in programma stasera allo stadio ‘Meazza’ di ...E il giornale tedesco BILD fa notare come questo risultato abbia oscurato la Nazionale di calcio che stava esonerando il suo commissario tecnico: "Per fare un confronto: sabato sera la debacle della ...