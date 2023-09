Calcio | l’Italia rialza la testa! Ucraina battuta 2-1 a San Siro | la doppietta di Frattesi ci fa respirare

(Di martedì 12 settembre 2023)del ct Luciano Spalletti, questa sera a partire dalle ore 20.45, ha affrontato l’nella sfida valida per le Qualificazioni agli Europei del 2024. Il match è terminato con il risultato di 2-1. Importantissimo successo per gli azzurri che così hanno agganciato l’al secondo posto ma occhio perché la Nazionale italiana ha una partita in meno rispetto ai gialloblù. Ecco di seguito il racconto del match., ITALIA-: IL RACCONTO DEL MATCH IL PRIMO TEMPO Dopo 3 minuti, propositiva, si fa vedere in avanti con Di Lorenzo che, con una sassata, spedisce di poco alto la sfera. L’asse Di Lorenzo-Raspadori funziona a Napoli e anche in Nazionale: al decimo grande aggancio del capitano partenopeo che mette in mezzo la sfera, l’attaccante addomestica il ...

MILANO - Crocevia fondamentale per l'Italia di Spalletti, che a San Siro affronta l'Ucraina nel gruppo C di qualificazione a Euro 2024. Dopo l'inopinato pareggio con la Macedonia del Nord, la nazionale azzurra cerca una vittoria utile. Esplosione di gioia, col brivido. Il gol del due a zero dell'Italia contro l'Ucraina vale per la doppietta di Frattesi, ma per convalidarlo è servito l'intervento del Var. L'arbitro spagnolo Alejandro Hernandez, infatti, aveva annullato per fuorigioco. Allo Stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano, l'Italia riceverà l'Ucraina per la sesta giornata delle qualificazioni agli Europei del 2024; calcio di inizio alle ore 20.45.

