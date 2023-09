Calcio | Lecce Sticchi Damiani ufficializza rinnovo Corvino

(Di martedì 12 settembre 2023) "Insieme per altri 3 anni con opzione per il 4°", ha annunciato il presidente del club salentino- Ile Pantaleoinsieme anche per i prossimi 4 anni. Ad annunciarlo sui social il ...

"Insieme per altri 3 anni con opzione per il 4°", ha annunciato il presidente del club salentino- Ile Pantaleo Corvino insieme anche per i prossimi 4 anni. Ad annunciarlo sui social il presidente del club giallorosso, Saverio Sticchi Damiani, che ha anche pubblicato la foto della firma insieme ...Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del, ha prolungato il suo contratto con la salentina. A dare l'annuncio il presidente del club pugliese Saverio Sticchi Damiani con un post su Instagram. 'Dopo averlo preannunciato a giugno, ci ...L'inizio di stagione delè la prima cosa bella della Serie A 2023/24. È vero, il luogo comune dice che ild'agosto non conta niente, che fino alla prima pausa - Nazionali non si possono trarre grosse indicazioni, ...

Il Lecce si è inventato un nuovo modo di fare calcio, e sta funzionando Undici

I brianzoli alla caccia del secondo successo casalingo consecutivo puntando sull’atteso ex di giornata Il Monza ha cercato di sfruttare la sosta del campionato per cancellare in la sconfitta di Bergam ...Dopo due giorni di riposo, i giallorossi tornano a faticare Di nuovo in campo, oggi pomeriggio, il Lecce all’Acaya Golf Resort&Spa. Appuntamento nel primo pomeriggio, dopo i due giorni di riposo conce ...