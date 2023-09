Commenta per primo A soli 27 anni il primogentio di Paolo Maldini , Christian dà l'addio algiocato per cambiare vita. Il difensore ex - Lecco e Pro Sesto ha deciso di ritirarsi per ...cura...... la sua città, e il tifo per la Lazio, ma sia nella politica che nelera presente sempre con un certo distacco checonsentiva un equilibrio invidiabile. E nessuno mai lo ha sentito parlare ...Il canale YouTube della Lega B, in cui la raccolta pubblicitaria degli highlights è gestita da Veedly by Azerion, è già aperto e fruibile conhighlights delle partite del campionato, e raccoglie ...Sono 31 le discipline in cui si cimenterannoatleti normodotati, cinque invece le discipline peratleti paralimpici (canottaggio, tennis, pallanuoto,inclusivo e bocce). Tra mercoledì ...

Calcio, gli obiettivi della nuova dirigenza reggina RaiNews

Calcio: gli highlights della Serie B su YouTube Tiscali

I MIGLIORI DELLA SETTIMANA Voto della settimana per l’Italia: 6,5 Atleta della settimana (uomo): Sergio Massidda (pesi) Atleta della settimana (donna): Marta Cavalli (ciclismo) In una settimana non pr ...L’endocrinologo Diego Schwarzstein ha raccontato come ha salvato la carriera di Leo Messi quando era un bambino: “Le iniezioni possono ...Non trova pace la Juventus. Dopo le vicende della passata stagione, anche quest'anno inizia con il botto. Il centrocampista bianconero, Paul Pogba, risultato positivo al test antidoping ...