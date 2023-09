Calcio femminile | riparte la Serie A dopo un Mondiale disastroso E la gestione successiva lascia perplessi…

Leggi su oasport

(Di martedì 12 settembre 2023) Tra dubbi e perplessità si. Non è stata un’estate positiva per il movimento delitaliano. L’uscita di scena immediata della Nazionale, impegnata nella fase finale dei Mondiali 2023 in Australia e in Nuova Zelanda, ha posto l’accento su come e quanto nel Bel Paese si debba lavorare per avvicinarsi ai massimi livelli. Un fallimento sportivo, suggellato dall’addio della CT Milena Bertolini, con polemiche posteriori tra le calciatrici e lo staff tecnico. Una brutta pagina che si spera di cancellare, anche se l’inizio di questa nuova stagione non è stato sfavillante: la sconfitta ai calci di rigore dell’Juventus nel turno preliminare di Champions League contro l’Eintracht Francoforte non ha regalato un sorriso. In tutto questo, alcuni giorni fa la FIGC ha ufficializzato il nuovo CT della Nazionale, ovvero Andrea ...