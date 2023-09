Caivano | terza ‘stesa’ di spari all’impazzata dopo il blitz anti camorra

(Di martedì 12 settembre 2023)in strada nella notte dell’11 settembre al quartiere Parco Verde di(Napoli). A raccontare l’ennesima situazione limite del quartiere, assurto alla cronaca per gli stupri subiti da due bambine, è don Maurizio Patriciello, parroco che da anni si batte contro la. Si tratta delladiper intimidire le persone in una sola settimana a. “In sella alle loro moto, sono arrivati ancora una volta. Volti coperti. Armi pesin mano. Sfrecciano per i viali sparando. È il terrore…” è quanto si legge nel post su Facebook con cui il sacerdote ha raccontato il raid con colpi di arma da fuoco avvenuto nella notte. E poche ore, lunedì mattina, ancora ...

Di fronte al degrado di Caivano e ai gravi fatti conseguenti lo Stato non può ... studente di liceo rispetto a un coetaneo che abbia interrotto gli studi in terza o quinta elementare si comprende bene ...Tu non sai che cosa vuol dire trovarsi all’interno di una “stesa”. Tu, come me, come tutti, non sapresti che decisione prendere, quando senti il cuore scoppiarti in petto per il ...