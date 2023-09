Caivano | spari al Parco Verde | ecco il video della stesa

Il 31 agosto Giorgia Meloni è arrivata al Parco Verde diper portare nel teatro dei fatti ... dice Saviano, che fa subito l'esempio degliesplosi contro un'auto parcheggiata lunedì 11 ...Così don Maurizio Patriciello, parroco di, al margine dell'incontro "Insicurezza e illegalità. Mo' basta" nella sala del Consiglio comunale di Napoli. DROGA. "Gliche ci sono stati l'...... a, in provincia di Napoli. A dare l'allarme, sul suo profilo social, è stato qualche ora ...(raid dimostrativo della camorra con colpi d'arma da fuoco sparati all'impazzata) dopo glisi ...... a, in provincia di Napoli. - continua sotto - A dare l'allarme, sul suo profilo social, ...(raid dimostrativo della camorra con colpi d'arma da fuoco sparati all'impazzata) dopo glisi ...

Spari a Caivano, la denuncia di don Patriciello. Il Viminale: "Più carabinieri sul territorio" - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Caivano: spari ieri sera e stamani. Don Patriciello: "È il terrore. I topi si sentono stanati" RaiNews

Il video, ripreso da una telecamera di un sistema di videosorveglianza privato del Parco Verde di Caivano, mostra intorno alle 22:40 l’arrivo a tutta velocità di due moto con a bordo due persone per ...“Io sugli spari una interpretazione esatta non ce l’ho ... le forze dell’ordine continuano a intensificare i controlli nel comune di Caivano e in particolare nel “Parco Verde,” identificando individui ...La testimonianza di quanto accaduto a Caivano. "Erano le 22.30 quando ho sentito dei botti, mia figlia credeva fossero dei fuochi d'artificio e ha applaudito", così parla la signora che ha assistito ...