Caivano | il governo pensa a un “Action day” delle forze dell’ordine

(Di martedì 12 settembre 2023) A, dopo gli atti intimidatori che hanno avuto luogo nelle scorse notti, ilprepara l’day di esercito e. La “Stesa” da parte di uomini incappucciati sui loro scooter in segno di sfida allo Stato porterà all’arrivo di piùsul territorio. Il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco ha spiegato come intende muoversi ora ildavanti a fatti più volte definiti inaccettabili. “Credo che alcuni criminali abbiano reagito al fiato sul colloistituzioni su quell’area e sui loro affari”, ha detto Prisco intervistato dal quotidiano Il Tempo. (Ansa)“Evidentemente si avverte aria di cambiamento e questo è il loro modo di provare a riaffermare la loro presenza sul territorio, ...

Roma, 12 set. " "L'inasprimento delle pene per i ragazzi e nel complesso il decretoavranno l'effetto di peggiorare le cose, non certo di risolverle. Noi abbiamo generazioni intere che finiscono già in carcere, al Nord come al Sud, senza differenza". Lo ha detto a Radio ...Roberto Saviano commenta la presenza del. Cosa propone Saviano . La frecciata contro Andrea Giambruno . Roberto Saviano commenta la presenza del. Il 31 agosto ...... e poi il blitz della polizia, l'arrivo del, le promesse della premier, gli arresti. Ma cosa è cambiato a"Nulla". Non ha un filo di titubanza la voce profonda dell'attrice e ...... abbiamo gli occhi addosso di tutta l'Italia, del, del parlamento, del presidente della ... Così don Maurizio Patriciello, parroco di, al margine dell'incontro "Insicurezza e illegalità. ...

Caivano, il governo prepara l’Action day di esercito e forze dell’ordine Il Tempo

Decreto Caivano, qual è la vera novità del governo Meloni Nicola Porro

Per quanto si possa fare investimenti ambiziosi sulle infrastrutture fisiche, pensando che creino magicamente sviluppo, senza l’attivazione e l’intraprendenza delle comunità, il rischio di fallimento ...LEGGI ANCHE: A Caivano si spara in strada ... abbiamo gli occhi addosso di tutta l’Italia, del governo, del parlamento, del presidente della Repubblica. Vuol dire che sono stupidi, vuol dire che sono ...Roberto Saviano ritorna sul governo a Caivano e punzecchia Andrea Giambruno e Giorgia Meloni. Cos'ha detto lo scrittore contro il centrodestra ...