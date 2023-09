Caivano | don Patriciello accusa | «Dai pusher del Parco Verde i professionisti napoletani in giacca e cravatta»

E' quanto ha dettoMaurizio Patriciello, il parroco di, parlando con la stampa all'evento "Insicurezza e illegalità, mò basta!", organizzato al Consiglio Comunale di Napoli. "Gli ultimi ......annunciato di essere pronto a una nuova battaglia anche chiamando aRocco Siffredi e le pornostare che intenderanno aderire: 'I siti porno devono essere inaccessibili per i minori'. Oggi...CosìMaurizio Patriciello, parroco di, al margine dell'incontro "Insicurezza e illegalità. Mo' basta" nella sala del Consiglio comunale di Napoli. DROGA. "Gli spari che ci sono stati l'...... a, in provincia di Napoli. A dare l'allarme, sul suo profilo social, è stato qualche ora dopo il fattoMaurizio Patriciello, parroco del Parco Verde, che da anni si batte contro la ...

Caro Don Patriciello, non è chi critica il blitz-show di Caivano a doversi vergognare per il Parco Verde Fanpage.it

Caivano, don Patriciello: "Dopo anni i topi si sentono stanati, serve un esercito di insegnanti ma anche di pistole" TGCOM

Lo dico alla criminalità organizzata che a Caivano pensa di intimidirci con le sue paranze. Risponderemo colpo su colpo: non ci fate paura.” Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano Ha anche ...come abbiamo fatto in quattro istituti di Caivano, il don Milani, l'Itc Parco verde, il De Gasperi e l'Emilio Sereni. Quattro scuole finanziate con Scuola viva. Dobbiamo incrementare l'attività ...Mo’ basta’ nella sala del Consiglio comunale di Napoli. LEGGI ANCHE: A Caivano si spara in strada, esplosi 19 colpi. Don Patriciello: “Erano armati di mitra. Viviamo nel terrore” “Io sugli spari una ...