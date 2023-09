Abbiamo a cuore la tua privacyIl 31 agosto Giorgia Meloni è arrivata al Parco Verde diper portare nel teatro dei fatti ... che di nuovo ritorna sull'argomento dopo aver commentato l'operato di Vincenzo De, si è ...... ma anche il Decretoche introduce nuove misure per cercare di contrastare il disagio ... che durante la prima puntata si è fatto notare per una serie di dichiarazioni su Vincenzo Dee ...... "Questo provvedimento mostra come lo Stato c'è", ha dichiarato Non ha accolto bene la decisione di istituire un commissario sul casoil governatore della Campania Vincenzo De, che ha ...

Caivano, De Luca: Triplicare presenza forze dell'ordine e telecamere accese 24 ore su 24 La7

Caivano, De Luca: " Triplicare forze dell'ordine e videosorveglianza, quando si è in guerra è guerra" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

(Agenzia Vista) "La prima cosa da fare dal mio punto di vista è raddoppiare o triplicare le forze dell'ordine stanziate permanentemente ..."Videosorveglianza generalizzata - prosegue De Luca- . telecamere accese 24 ore su 24 dappertutto ... come abbiamo fatto in quattro istituti di Caivano, il don Milani, l'Itc Parco verde, il De Gasperi ...«Il Governo continua con gli spot! Il tema della sicurezza richiede impegno serio e strutturale tutti i giorni. E il Governo è stato completamente assente finora. È indispensabile rafforzare la presen ...