Cagliari | il Consiglio comunale conferisce a Claudio Ranieri la cittadinanza onoraria

Leggi su sportface

(Di martedì 12 settembre 2023) Ildiha deciso all’unanimità che, allenatore della squadra rossoblu, sarà un cittadino onorario della città. Oltre ai meriti sportivi – tre promozioni, una in B e due in A – al tecnico è stata riconosciuta anche una caratura morale e sportiva degna di riconoscimento. Emblematico l’episodio del San Nicola, quando disse ai tifosi sardi di applaudire la squadra avversaria a fine partita invece di prenderla in giro per la sconfitta. Si chiude dunque il cerchio, con le due parti che si erano sempre scambiate complimenti e ora saranno legate per sempre.arrivò anel lontano 1988 e ci è tornato pochi anni fa, dopo una lunga carriera in cui si è tolto importanti soddisfazioni come il titolo di Premier con il ...