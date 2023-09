Cagliari | caso Nandez | a gennaio può andare sul mercato

Dopo la prima giornata, contro il Monza, ha rimediato un bel sei e mezzo; in casa del, ... non è ancora arrivato il primo gol in campionato con la maglia dell'Inter ma parliamo, in ogni, ...L'incontro si è svolto all' Exma die lo spunto è stato l'uscita del libro di MIlia, " Non ... E fa l'esempio - non a- del Piano di rinascita , una parola che torna spesso nel dibattito (...Un 37enne residente da circa dieci anni a, da quasi due mesi e dopo la condanna confermata ... Unparticolare: il trentasettenne era stato arrestato dai carabinieri a luglio e, dopo ...... segnala un utente sul gruppo Facebook "RCU Risiko! Club "" . Osservando il rinnovato ... L'errore, in quel, fu corretto prima nella versione digitale e poi in tutte le edizioni stampate ...

Cagliari, caso via Stoccolma: sopralluogo nella scuola "di riserva" L'Unione Sarda.it

Il "rollover", la cintura, l'impatto: cosa è successo nell'incidente di ... ilGiornale.it

Nel 2023 il turismo a Cagliari fa registrare «ottimi risultati» e, alla fine della stagione, «i numeri parlano chiaro». Il bilancio positivo viene sottolineato da Michelangelo Soru, co-founder di ...L'Udinese si prepara alla sfida di domenica contro il Cagliari. I rossoblù di Claudio Ranieri tornano ... alleni a parte così da poter pienamente recuperare per domenica. Nel caso di un suo forfait, è ...Momento amaro per l’ex tecnico del Cagliari, Massimo Rastelli. Termina infatti la sua seconda avventura sulla panchina dell’ Avellino: la società biancoverde lo ha infatti esonerato.