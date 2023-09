Cade da tetto capannone | muore operaio in Calabria

(Di martedì 12 settembre 2023) Undi 48 anni è morto a Lamezia Terme dopo essere precipitato, per cause in corso di accertamento, daldi undell'area industriale ex Sir. Sul posto sono intervenuti i sanitari ...

Un operaio di 48 anni è morto a Lamezia Terme dopo essere precipitato, per cause in corso di accertamento, daldi un capannone dell'area industriale ex Sir. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118: gli operatori e il medico si sono adoperati in tutti i modi per tentare di rianimare il ...Il 27enne, secondo una prima ricostruzione, stava effettuando un sopralluogo suldi un'azienda. Per motivi al vaglio, il giovane è precipitato riportando lesioni gravi. A dare l'allarme erano stati i colleghi. Trasferito in ospedale era stato ricoverato in terapia intensiva. ...Un giorno, Coupeauda une si rompe una gamba. Non riesce più a fare il suo lavoro e affonda nell'alcol e nella disperazione. Con l'aiuto di Goujet, un vicino di casa, Gervaise riesce ad ...... la vettura non aveva abbastanza spazio per accelerare sulla rampa realizzata ad hoc al fine di raggiungere una velocità sufficiente che le permettesse di atterrare in sicurezza sull'altro. L'...

Marsciano, il broker romano Andrea Censi cade dal tetto e muore per salvare un gatto: le voci di un flirt (pas ilmessaggero.it

Perugia, il gatto fugge sul tetto. Uomo cerca di recuperarlo ma cade ... Fanpage.it

(ANSA) - LAMEZIA TERME, 12 SET - Un operaio di 48 anni è morto a Lamezia Terme dopo essere precipitato, per cause in corso di accertamento, dal tetto di un capannone dell'area industriale ex Sir. Sul ...I soccorritori si sono adoperati in tutti i modi per tentare di rianimare Antonio Mastroianni ma non c'è stato nulla da fare ...Quello di oggi è il secondo incidente mortale sul lavoro che, in meno di una settimana, si verifica in zona a Lamezia Terme: venerdì scorso un operaio 24enne era stato travolto e ucciso sulla statale ...