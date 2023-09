Brooklyn | la spiegazione del finale del film con Saoirse Ronan

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 12 settembre 2023) Una giovane donna che cerca la sua realizzazione. Un viaggio lunghissimo in un altro paese, poi l’amore che nasce e un grande lutto che rischia di mettere in discussione tutto.di John Crowley, tratto dall’omonimo romanzo di Colm Tóibín è un delicato racconto di formazione che vede come protagonista una ragazza irlandese interpretata dalla meravigliosa. Scritto in maniera impeccabile da Nick Hornby, candidato all’Oscar come del resto lasi muove tra due estremi geografici distanti ma affini, l’America degli anni ’50, terra del sogno per coloro che cercavano fortuna e l’Irlanda. Nelladeldi, vi raccontiamo punto per punto il viaggio di Eilis alla scoperta della vera felicità. Irlanda, ...