Brooklyn | come finisce il film con Saorsie Ronan?

(Di martedì 12 settembre 2023) Ilcon il ritorno della protagonista Eilis a New York dall’Irlanda, dove riabbraccia il suo vecchio amore Tony. La giovane donna (interpretata da Saoirse), divisa fra il vecchio e il nuovo continente, al termine del suo percorso, ha infatti capito che il suo posto non appartiene più alla cittadina irlandese di cui è originaria. Ma ripercorriamo insieme le tappe che hanno portato Eilis a prendere questa importante decisione. Eilis Lacey (, candidata all’Oscar per il ruolo) è una giovane donna nata e cresciuta a Enniscorthy, in Irlanda, insieme alla madre e alla sorella. La dimensione della piccola cittadina, però, non le offre alcuna opportunità di crearsi un futuro, così decide di emigrare negli Stati Uniti, a New York. Dopo la lunga e faticosa ...

Brooklyn, film del 2015 non è ispirato a una storia vera ... riecheggia l'esperienza di molti individui che proprio come lei, partirono in cerca di fortuna alla volta degli Stati Uniti, arrivando a ...