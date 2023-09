Brindisi | colpo in attacco | arriva Simone Andrea Ganz

(Di martedì 12 settembre 2023) I pugliesi, neopromossi in Serie C, mettono sotto contratto il figlio d'arte per una stagione con opzione su quella successiva dopo lo svincolo dalla Triestina: si completa l'a disposizione di mister Danucci

Una settimana dopo l'annuncio dell'addio alla Triestina, per Simone Andrea Ganz è già tempo di iniziare una nuova avventura. L'attaccante classe '96, infatti, figlio d'arte, approda al, club con il quale l'ex centravanti, tra le altre, anche di Como e Lecco ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024, con opzione per un'ulteriore stagione.

I pugliesi, neopromossi in Serie C, mettono sotto contratto il figlio d'arte per una stagione con opzione su quella successiva dopo lo svincolo dalla Triestina: si completa l'attacco a disposizione di ...Un figlio d'arte per completare l'attacco del Brindisi. Il club del presidente Daniele Arigliano si è assicurato le prestazioni dell'attaccante Simone Ganz, 30 anni, figlio ...Il figlio d'arte di Maurizio (ex punta di Inter e Milan) arriva dal parco svincolati e arricchirà la batteria offensiva a disposizione di Ciro Danucci ...