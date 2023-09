Brescia | maltratta la moglie ma il pm chiede l’assoluzione | “Viene dal Bangladesh È la sua cultura”

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 12 settembre 2023) È polemica per la posizione del pm della Procura diche ha chiestoper l’ex marito di una donna nata in, ma cresciuta in Italia, che nel 2019 ha trovato il coraggio di denunciare le violenze subite dall’ex coniuge. Secondo il giudice il marito non sarebbe da considerare colpevole in quanto il comportamento dell’imputato sarebbe frutto dell’impiantole (Instagram)La motivazione del pm diSecondo il pubblico ministero: “La compressione delle libertà morali e materiali della parte offesa da parte dell’imputato sono il frutto dell’impiantole e non della sua coscienza e volontà di annichilire e svilire la coniuge per conseguire la supremazia della medesima, atteso che la disparità tra l’uomo e la donna è un portato della sua ...