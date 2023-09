Borsone e trolley | spunta la pista dell' orrore 5 indagati per sequestro

(Di martedì 12 settembre 2023) Clamorosa novità nelle indagini di Kata, la bimba peruviana di cinque anni, scomparsa a Firenze lo scorso 10 giugno. La procura del capoluogo toscano, come riporta l'agenzia di stampa Ansa, ha notificato un garanzia a cinque ex occupanti'ex hotel Astor. Un atto necessario per eseguire accertamenti tecnici irripetibili "volti ad accertare la presenza di materiale biologico o genetico e all'estrapolazione di eventuali profili del Dna da borsoni,e da rubinetti di stanze'hotel e alla loro successiva comparazione con quelloa vittima". Tre degli, spiega una notaa procura, sono stati ripresi dalle telecamere mentre uscivano dall'ex albergo il 10 giugno, dopo la scomparsa di Kata, con une due, che per ...

Gli stessisono poi stati utilizzati dai tre in occasione dello sgombero del 17 giugno. Invece gli altri due indagati occupavano tre distinte stanze: nei rubinetti dei bagni " in ...Tre degli indagati, fa sapere la Dda fiorentina, sono stati ripresi dalle telecamere mentre fuoriuscivano, rispettivamente, con une con due- che per dimensioni avrebbero potuto ...Tre di loro sono stati ripresi dalle telecamere fuoriuscire, rispettivamente, con une con due- che per dimensioni avrebbero potuto occultare la bambina - dall'hotel Astor il 10 ...Dei cinque finiti sotto inchiesta, tre sono stati ripresi dalle telecamere mentre uscivano con une con due- che per dimensioni avrebbero potuto occultare la bambina - , proprio ...

Kata scomparsa, 5 indagati: "Ripresi con borsone e trolley". Dentro c'era la bambina FirenzeToday

Anche due zii tra i cinque indagati per la scomparsa di Kata: "Usciti dall'hotel con borsone e due trolley" AGI - Agenzia Italia

Un atto necessario per eseguire accertamenti tecnici irripetibili "volti ad accertare la presenza di materiale biologico o genetico e all'estrapolazione di eventuali profili del Dna da borsoni, ...Questi accertamenti mirano a verificare la presenza di materiale biologico o genetico e all’estrapolazione di eventuali profili del DNA da borsoni, trolley e rubinetti di stanze dell’hotel Astor, e ...Sono arrivati 5 avvisi di garanzia a ex occupanti dell'hotel dismesso da cui la bimba è scomparsa il 10 giugno. Queste persone sono uscite dall'ex Astor con grossi borsoni e trolley ...