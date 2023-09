Borse | Europa cauta in attesa della Bce A Milano Campari va ko con Ceo in uscita

...della settimana prossima (Il Sole 24 Ore Radiocor) - All'indomani di una seduta brillante per l'e per Wall Street, cosa che ha tirato la volata all'Asia (Tokyo ha chiuso a +0,95%), le...... dalla situazione del Giappone ('Giappone, lo stop ai tassi negativi accende le. Cina, aiuti ... Nel taglio basso spazio ai problemi di Meloni con l'e la Legge di Bilancio ('Ue e conti, ...In rialzo anche Stellantis e Tim, debole Iveco . All'indomani di una seduta brillante per l'e per Wall Street, che ha tirato la volata all'Asia (Tokyo ha chiuso a +0,95%), ledel Vecchio Continente hanno provato ad aprire in rialzo, ma hanno subito perso tono, con gli occhi gia' ...

Borsa: seduta in rialzo in Europa, fiducia sull'economia Usa Agenzia ANSA

Le Borse europee sono partite con poco movimento, con gli investitori concentrati sul dato sull'inflazione Usa in arrivo domani e sulle decisioni della Bce in programma giovedì. L'economia tedesca è ...(ANSA) - MILANO, 12 SET - Piazza Affari è incerta sulla direzione da prendere (+0,01%) in linea con gli altri listini europei. Saipem ...