(Di martedì 12 settembre 2023) Piazza Affariinuna seduta incerta per le Borse europee. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in progresso dello 0,21% a 28.584 punti . 12 settembre 2023

Piazza Affari chiude in lieve rialzo una seduta incerta per le Borse europee. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in progresso dello 0,21% a 28.584 punti .La quotazione si preannuncia come la più importante alladi New York e Softbank ha bloccato ... Come riportaFinanza , essa gode infatti di ottima salute e ha davanti a sé importanti ...Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente +0,2%, archiviando la seduta a 28.581,92 punti. 12 - 09 - 2023 17:39...15 Petrolio: riprende la corsa il prezzo del greggio, Brent supera i 92 dlr 12 settembre - 13:23: Europa senza direzione a meta' seduta, a(+0,1%) scivola Campari

Borsa, Milano +1%, Ftse Mib chiude in rialzo QUOTIDIANO NAZIONALE

Borsa: Milano chiude in lieve rialzo (+0,21%) - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Le altre piazze Ue contrastate in attesa della Bce giovedi' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, - Seduta interlocutoria per l'Europa, con gli indici che viaggiano in ordine sparso nell'attesa ...Giornata contraddistinta da variazioni perlopiù negative quella di oggi per i listini della Zona Euro. Iniziando dalle contrazioni più evidenti, abbiamo la borsa di Bruxelles e di ...Cucina, pasticceria, arte e scultura. Dopo il successo dell'ultima edizione, l'Azienda Speciale di Formazione Scuola Paolo Borsa di ...