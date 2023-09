Borsa | Asia in ordine sparso | effetto mini - yen | Tokyo +0 | 95%

Listini diin ordine sparso ine nel Pacifico alla vigilia dell'inflazione Usa e a due giorni dalla decisione della Bce sui tassi. In rialzo dollaro che risale a 0,93 euro e 146,89 yen, mantenendosi ...Le borse asiatiche viaggiano a due velocità , confermando una sostanziale avversione al rischio , in attesa dei dati dell'inflazione USA in uscita domani. Lieve aumento per ladi Tokyo , con il Nikkei 225 che sale dello 0,76%, mentre il Topix guadagna lo 0,55%. Sotto la parità Seoul , che mostra un calo dello 0,41%. Al contrario, sono in rosso le borse cinesi, con ...... Spagna, Francia, Olanda, Belgio, Regno Unito, Est Europa, Area balcanica, Turchia, Africa, Medio Oriente, America Latina ecentrale. La manifestazione manterrà i riflettori puntati sui temi ...

Borsa: Asia contrastata, l'inflazione premia Shanghai, giù Tokyo Agenzia ANSA

Listini di borsa in ordine sparso in Asia e nel Pacifico alla vigilia dell'inflazione Usa e a due giorni dalla decisione della Bce sui tassi. (ANSA) ...Le borse asiatiche viaggiano a due velocità, confermando una sostanziale avversione al rischio, in attesa dei dati dell'inflazione USA in ...