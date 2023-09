BOOM! Elly Schlein a Belve

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 12 settembre 2023). DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che la politica del PD sarà ospite della nuova edizione del programma di Rai2, in onda da ottobre in prima serata. Laha accettato l’invito di Francesca Fagnani a raccontarsi in una maniera decisamente inedita.