Bonus edilizi nel caos | ai vecchi problemi si aggiungono quelli nuovi | Dramma per le famiglie

(Di martedì 12 settembre 2023) Ilvige in questo momento sui. Non bastassero i, ecco che se ne sono aggiunti di. Il problema principale attualmente in discussione riguardante i cosiddettiè rappresentato dall’evidente scostamento tra i dati consuntivi e le proiezioni finanziarie.nel-ilovetrading.itSecondo un’analisi condotta dall’AdER, i dati emersi appaiono preoccupanti, con un conto per lo Stato che potrebbe superare i 100 miliardi di euro, generando un bel po’ di, soprattutto in un contesto in cui la ricerca di risorse per la prossima finanziaria risulta già problematica. Tuttavia, le problematiche legate ai ...

In primo piano, fra l'altro, le novità sull'Iva e gli ultimi controlli sulla compilazione delle dichiarazioni, le regole sui, quelle sui bilanci e sulle assegnazioni agevolate. L'evento ...Più di 386mila impianti installati, per una potenza complessiva di 3.045 MW e una capacità massima di 4.893 MWh, con un mercato raddoppiato tra 2022 e 2023 in termini di nuove installazioni mensili, ...... provvigioni e redditi diversi; dividendi, proventi e redditi di capitale, ritenute su pagamenti per bonifici relativi a; affitti brevi inserite nella Certificazione Unica; somme ...Dall'Osservatorio della Confederazione suirisulta che qualora la proroga preveda una percentuale di avanzamento lavori al 60% (che corrisponde al secondo step per ottenere il beneficio)...

Granelli ha auspicato, quindi, una stabilizzazione dei Bonus Edilizia: “Sebbene qualcosa non abbia funzionato con il Superbonus, bisogna dare una risposta alla richiesta di chi vuole mettere in ...La commissione europea "ha smontato le bugie che Meloni racconta sul superbonus, rivedendo in basso le stime di crescita dell'Italia ...Il bonus riconosciuto sui mobili e sui grandi elettrodomestici ... per le spese sostenute per arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.