Bonucci non ci sta | ha deciso di adire le vie legali contro la Juventus

Oppure il fatto diavere accesso a palestra, piscina e ristorante. Il giocatore si è sentito abbandonato ed è per questo che ha deciso di intraprendere vie legali.nella finestra estiva ...La versione diPerquesta decisionerappresenta una 'guerra personale' contro la Juventus, ma si tratta di una questione di legittimo principio da portare avanti anche per tutti ...chiederà così un risarcimento danni per via delle condizioni di allenamento a cui l'ha costretto la Juventus dopo la scelta di cederlo nel mercato estivo. Per il giocatore si sarebbero ...

Italia-Bonucci, non è ancora finita La scelta di Spalletti Calciomercato.com

Leonardo Bonucci porta la Juventus in tribunale: chiesto un risarcimento danni. Accuse del giocatore e insulti sui social sotto la foto coi figli ...Torino, 12 set. - (Adnkronos) - Leonardo Bonucci adirà le vie legali contro la Juventus. Dopo essere stato messo ai margini della rosa dalla società bianconera a inizio estate e di fatto portato al tr ...