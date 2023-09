Bonucci-Juventus | è guerra | scelta durissima del calciatore

(Di martedì 12 settembre 2023) Alle prese con il caso doping riguardante Paul Pogba, laè pronta a ricevere un’altra brutta notizia. La grana riguardante la situazione di Leonardonon si è conclusa con la cessione delall’Union Berlino. Secondo quanto si legge su “La Gazzetta dello Sport”, il difensore, infatti, ha deciso di fare causa allaper il trattamento ricevuto negli ultimi mesi in bianconero. Il, ricordiamo, è stato messo fuori rosa dopo che ha preferito restare allanonostante gli fosse stato intimato di chiudere la sua carriera o scegliersi un altra squadra per la stagione corrente. La richiesta disarebbe un risarcimento danni di natura professionale e d’immagine dovuto alla mancanza delle adeguate condizioni di allenamento ...

