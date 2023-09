Bonucci | guerra totale alla Juve | causa in tribunale | a chi darò i soldi del risarcimento

(Di martedì 12 settembre 2023) Guai in vista per lantus. Dopo i processi indella scorsa stagione - con i 15 punti di penalizzazione inflitti - e il recentissimo caso doping che ha coinvolto Paul Pogba, arriva un'altra gatta da pelare per la dirigenza bianconera. Stando a quanto riportato da Fanpage.it, l'ex capitano Leonardoha fattoVecchia Signora chiedendo anche un cospicuodanni. Il motivo? Il calciatore - ora passato ai tedeschi dell'Union Berlino - lamenta la mancanza di adeguate condizioni di allenamento e di preparazione durante il ritiro estivo. Oltre che un danno professione e di immagine inflittosua persona.è infatti stato costretto a effettuare degli allenamenti serali in orari differenti rispetto a quelli ...

