Bonucci fa causa alla Juventus per essere finito fuori rosa

(Di martedì 12 settembre 2023) AGI - Leonardofaràper averlo messo ai margini della, di fatto spingendolo verso il trasferimento all'Union Berlino: lo ha riferito Sky Sport, spiegando che l'ex capitano bianconero ha dato mandato agli avvocati Antonio Conte e Gabriele Zuccheretti di dar seguito all'azione giudiziaria prevista dall'accordo collettivo. Nell'istanza di arbitrato che sarà notificata nelle prossime ore, la difesa diha nominato il prof. Massimo Coccia come arbitro di propria designazione. Per, viene spiegato, questa decisione non rappresenta una "guerra personale" contro la, ma si lega a una questione di principio da portare avanti anche per tutti quei calciatori che ciclicamente si trovano alle prese con ...

Nell'istanza di arbitrato che sarà notificata nelle prossime ore, la difesa diha nominato il prof. Massimo Coccia come arbitro di propria designazione. Perquesta decisione non ...AGI - Leonardofaràalla Juventus per averlo messo ai margini della rosa, di fatto spingendolo verso il trasferimento all' Union Berlino : lo ha riferito Sky Sport, spiegando che l'ex capitano ...Un azione che consiste in una richiesta di risarcimento danni dovuta alla presunta mancanza delle adeguate condizioni di allenamento e di preparazione a disposizione di, subendo danni di ...... ha dovuto lasciare controvoglia Torino, ma ora sembra deciso a voler tornare a faralla Juve per i danni subiti. Stando alle ultime notizie,vorrebbe richiedere il risarcimento per le ...

Bonucci sul piede di guerra: ha deciso di fare causa contro la Juve La Gazzetta dello Sport

Bonucci fa causa alla Juve, chiesto risarcimento danni Adnkronos

Leonardo Bonucci ha deciso di andare fino in fondo per vie legali contro la Juve. Entro la fine della mattina di oggi, 12 settembre, i legali del giocatore, Antonio Conte e Gabriele Zuccheretti, ...Bonucci contro la Juventus per vie legali: un altro capitolo di una storia che non si è chiusa con il trasferimento del difensore in Bundesliga ...Non è una guerra personale, spiega l'ex capitano bianconero, spinto a trasferirsi all'Union Berlino. Se la richiesta di risarcimento verrà accolta, il ricavato andrà in beneficenza ...