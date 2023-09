Bonucci denuncia la Juventus | il difensore lamenta danni professionali e di immagine

Leonardola Juventus. La clamorosa e triste fine di un rapporto ultradecennale verrà sancita oggi, con i legali del difensore, Antonio Conte e Gabriele Zuccheretti, che adiranno l vie legali ...Rispetto ail giovane Under 17 - a scanso di equivoci non in organico Juventus - si allena da agosto negli stessi orari e insieme al gruppo squadra, anche sedi non avere in ...... prima Barzagli, poi Buffon, e per ultimo, messo fuori rosa da quelli della Continassa. Siccome Bonny non se ne vuole andare con le buone ed ha financo minacciatoin caso di mancato ...

Bonucci denuncia la Juventus: il difensore lamenta danni ... Globalist.it

Leonardo Bonucci porta la Juventus in tribunale: chiesto un risarcimento danni. Accuse del giocatore e insulti sui social sotto la foto coi figli ...Leonardo Bonucci, attualmente tesserato dell'Union Berlino, ha deciso di agire per vie legali contro la sua ex squadra, la Juventus. La decisione, che rappresenta un'ennesima tegola per ...