Boniek | 'Alla Roma potre dare una mano | ma nessun contatto Lukaku? Ne sono innamorato | ma'

Il fatto che sia l'allenatore che il general manager siano in scadenza di contratto non è un particolare che preoccupa: 'Si può lavorare bene anche così, poi ad aprile deciderà anche la ...José Mourinho chiede aiuto. Contro gli arbitri . Lo Special One manda segnalisocietà , come del resto già fatto subito dopo la contestata direzione di gara di Taylor in ...Totti e Zibì. ...Di profili ce ne sarebbero diversi: daa Boban , al quale Mourinho aveva pensato prima che ... Come quella rilanciata ieri in città legatafigura dell'ex Capitano che regalerebbe a José un ...

Boniek: “Alla Roma potrei dare una mano, ma basta giocare col mio nome. Lukaku Difficile innamorarsi di uno che starà pochi mesi” Giallorossi.net

Zibi Boniek è intervenuto a Radio Romanista per parlare delle voci che riguardano il suo possibile ingresso nella Roma come dirigente forte da affiancare a Mourinho. “Non sono mai stato contattato dal ...Il vicepresidente Uefa è intervenuto sulle frequenze di Radio Romanista e ha parlato delle voci che lo danno vicino al club, di Mourinho e dei nuovi acquisti giallorossi ...