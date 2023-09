Bollette luce e gas | cambia tutto da gennaio | ecco cosa accadrà

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 12 settembre 2023) Da2024 il mercato dell’energia tutelato non ci sarà più. Chi non è ancora passato al mercato libero dovrà prepararsi a un nuovo sistema. A meno che non arrivino proroghe dell’ultimo minuto, la data del 10del prossimo anno segnerà il termine definitivo del mercato tutelato dell’energia. Molti utenti già si affidano a un fornitore del mercato libero per elettricità e gas, e per loro non cambierà nulla. Le novità riguarderanno chi invece non intende scegliere una compagnia entro il termine stabilito. Chi non si è affidato al mercato libero affronterà presto un nuovo sistema per la fornitura die gas. – ilovetrading.itSono 10 milioni i cittadini che si troveranno in questa situazione, ma occorre fare un’ulteriore distinzione in questo gruppo tra clienti vulnerabili e non vulnerabili. Nel primo gruppo rientrano ad ...