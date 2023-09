Bolivia-Argentina in tv | data | orario | canale e diretta streaming qualificazioni Mondiali 2026

Leggi su sportface

(Di martedì 12 settembre 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valida per leai. Reduce dal successo di misura targato Messi ai danni dell’Ecuador, l’Albiceleste punta a ripetersi contro la, che invece ha debuttato con una sonora sconfitta per mano del Brasile. In palio tre punti preziosi per mettere subito in discesa il cammino verso la prossima Coppa del Mondo. L’partirà ampiamente favorita, ma guai a sottovalutare l’impegno, specialmente perché giocare in, per via dell’altitudine, non è affatto semplice. La sfida è in programma martedì 12 settembre alle ore 22:00 italiane. Al momento non è prevista copertura tv odella partita. ...